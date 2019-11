Reporté hier soir suite à des intempéries, le match de la 13e journée de Serie A entre Lecce et Cagliari se disputait finalement cet après-midi. Assez ouverte, cette partie était lancée suite à une main d’Andrea La Mantia dans sa surface (28e). Cela profitait à l’attaquant portugais Joao Pedro qui ouvrait le score pour Cagliari sur penalty (1-0, 30e). En tête dans la partie, Cagliari conservait le contrôle des débats et Radja Nainggolan doublait la mise d’une lourde frappe de l’entrée de la surface en seconde période (2-0, 67e).

Si on se dirigeait tout doucement vers une victoire des Sardes, la fin de match livrait son lot de folie. Alors que le ballon se dirigeait vers le but grand ouvert de Cagliari, Fabrizio Cacciatore touchait le ballon de la main. Conséquence directe, un penalty transformé par Gianluca Lapadula (2-1, 82e) et un carton rouge pour le latéral droit. Énervé suite au penalty encaissé, Robin Olsen a propulsé le ballon loin de ses buts et s’est accroché avec le buteur Gianluca Lapadula. Conséquence directe, les deux hommes étaient expulsés (86e). Finalement, à dix contre neuf, Lecce égalisait dans le temps additionnel grâce à Marco Calderoni (90e +1). Ce match nul permet à Cagliari de redevenir quatrième de Serie A avec autant de points que l’AS Roma (5e). De son côté, Lecce (17e) glane un précieux dans la course au maintien.