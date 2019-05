Objectif Ligue des Champions pour le Milan AC. Sous pression après la victoire de la Lazio un peu plus tôt dans la journée, les Rossoneri devaient gagner sur la pelouse de la Fiorentina pour laisser leurs poursuivants à distance et rêver de LdC. Pour cela, Gennaro Gattuso alignait Tiémoué Bakayoko, quelques jours après un accrochage entre les deux hommes.

Face à une Viola modeste douzième de Serie A, les Milanais se sont imposés sur la plus petite des marges. Trouvé par Suso, Hakan Calhanoglu a ouvert la marque d’une tête parfaitement placée (0-1, 36e). Ce court succès un but à zéro permet au Milan AC de conforter sa cinquième place avant le rendez-vous entre la Roma (6e) et la Juventus (1e) demain et de se rapprocher de l’Inter, qui compte un petit point de plus.