Séville est, comme c’est souvent le cas, l’équipe qui bouge le plus sur ce mercato en Espagne. Et Julen Lopetegui dispose d’un effectif particulièrement fourni quantitativement parlant. L’entraîneur espagnol veut dégraisser, et n’a pas convoqué cinq joueurs dont il veut se séparer pour le stage en Allemagne.

Comme l’explique Marca, il s’agit de Roque Mesa, d’Aleix Vidal, de Guilherme Arana, de Joris Gnagnon et d’Ibrahim Amadou. On parlait notamment de ces deux derniers, arrivés l’été dernier en Andalousie, dans un possible deal avec l’OM pour Thauvin, et Zubizarreta était très intéressé par l’ancien défenseur de Rennes. L’arrivée d’Alvaro Gonzalez à Marseille a probablement changé la donne.

