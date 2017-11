Auteur de bonnes performances en Liga avec Séville, Clément Lenglet s’est mis de nombreux gros clubs européens dans la poche. On annonçait le Barça sur ses traces notamment, même s’il s’agissait plus d’une simple observation que d’un véritable intérêt.

En revanche, en Angleterre, ça semble plus sérieux. Ainsi, le Daily Mail affirme que Manchester United et Manchester City sont sur le coup, et ce sont même les Red Devils qui ont l’air d’être les plus intéressés. Il est sous contrat jusqu’en 2021 avec une clause libératoire de 30 millions euros.