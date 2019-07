Ce matin, Newcastle a officialisé l’arrivée de son nouvel entraîneur, Steve Bruce, choix du propriétaire actuel Mike Ashley. Mais cette nomination passe mal auprès de Sheffield Wednesday, précédent club de Bruce.

« Le club est déçu d’apprendre via un communiqué de presse de Newcastle que ce dernier a nommé le staff de Sheffield Wednesday, à savoir Steve Bruce, Steve Agnew et Steve Clemence. Bien que le staff a démissionné lundi, il reste de nombreux problèmes d’ordre légal à régler entre toutes les parties. Le club considère actuellement sa position. Il n’y aura pas plus de commentaires sur le sujet », peut-on lire sur le communiqué publié.

