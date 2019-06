Alors que le FC Sochaux a récemment été rétrogradé en National 1 par la DNCG, en raison de son bilan financier catastrophique, le club franc-comtois a fait appel de cette décision et espère encore inverser la tendance. Comme l’indique L’Est Républicain, la solution pourrait venir du Maroc,où un groupe a formulé une offre de rachat auprès des propriétaires chinois des Lionceaux.

Ce groupe, Green Plus, spécialisé dans l’agriculture, doit aligner 4 M€ pour franchir l’écueil de la DNCG, en plus des 3,5 M€ à lâcher pour l’acquisition des parts du club. Pour le moment, ce groupe marocain sonde la situation afin d’avoir le plus de garanties possibles sur le plan financier et juridique, avant d’éventuellement finaliser l’opération. En face, les actuels propriétaires asiatiques de Sochaux ne céderont pas facilement le club, en négociant pour récolter le maximum d’argent possible.

