Une surprise. Hier, le FC Sochaux Montbéliard a annoncé l’arrivée de Yohan Mollo. Libre de tout contrat depuis son départ du Krylia Sovetov, il s’est engagé pour six mois. Ce mardi, il a été présenté. L’occasion d’en dire plus sur son choix. « J’ai quitté mon pays il y a trois ans et j’ai résilié en Russie pour retrouver la France. Je viens pour le jeu et vraiment pas pour l’argent. Je suis là pour tenir mes responsabilités et apporter des buts et des passes afin d’aider l’équipe (...) J’ai joué pour de grands clubs ! Je veux maintenant m’entraîner et travailler pour aider ce club à remonter. À 29 ans, j’aurais pu choisi d’autres challenges mais c’est là que je voulais être ».

Il a ajouté : « Mon image ? J’en rigole et je veux retranscrire ma folie sur le terrain en créant, en faisant des différences. Je veux prendre du plaisir en souffrant sur la pelouse et en ne fuyant pas mes responsabilités. Nous allons devoir nous battre tous ensemble, en équipe. Moi je suis prêt H24 car je ne m’endors jamais, donc même si j’ai besoin de compétition, il ne me faudra qu’un ou deux matches pour retrouver le rythme ». Enfin, il a conclu : « À l’étranger, je me suis endurci. Ça demande de la force mentale ! Je suis un éternel compétiteur et je veux m’imposer sur le terrain en encadrant les jeunes et en apportant des points à l’équipe ».