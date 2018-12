Leader du classement de Premier League et finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions, Liverpool occupe plus que jamais les devants de la scène du football. Et les dirigeants du club comptent en profiter pour générer davantage de revenus.

Selon le Daily Mail, les Reds seraient en effet en pleines négociations avec leur équipementier, New Balance, pour revoir à la hausse le montant annuel versé par la marque américaine pour apparaître sur la tunique rouge. Et visiblement, le club de la Mersey souhaiterait que le record détenu par MU, soit 83 M€ par an (versés par Adidas) soit battu. Pour rappel, New Balance paie actuellement 50 M€ par saison.