Après une saison exceptionnelle avec 20 buts et 13 passes décisives au Sporting Portugal, Bruno Fernandes (24 ans) a largement agité le marché des transferts cet été. Le milieu de terrain a été annoncé un peu partout en Europe mais c’est le Real Madrid qui semble tenir la corde pour un transfert cet hiver voire l’été prochain.

Et après sa saison réussie et le fait qu’il soit resté cet été, le président des Leões veut récompenser l’international portugais (11 sélections, 1 but). Dans une interview accordée à Sporting TV, Frederico Varandas a confié que les négociations pour une prolongation et une revalorisation salariale étaient en bonne voie : « Son contrat sera révisé parce qu’il le méritez. Il mérite d’être augmenté, même pour servir d’exemple à tout le monde. C’est comme ça que je travaille. C’est toujours une relation gagnant-gagnant. Si vous me donnez, je donne. Nous sommes tous d’accords :agents, joueur et club. »

