Il y a quelques jours, une rumeur grandissait au Portugal selon laquelle le Sporting CP souhaitait mettre un terme au prêt de Jesé Rodriguez. L’Espagnol n’entrerait pas dans les plans du nouveau coach, Jorge Silas, et les relations entre les deux hommes ne seraient pas au beau fixe. Autant de bruits de couloir qui ont fait réagir le joueur dans un entretien accordé à O Jogo mais dont les propos ont été relayés par le site Culture PSG.

« Il n’y a aucun problème avec l’entraîneur ou le club. Je suis reconnaissant envers le club et l’entraîneur sait que je donnerai tout à chaque entraînement et que je serai prêt ». Quant à son avenir au SCP, là encore Jesé a tenu à calmer le jeu. « Pour le moment, la question ne se pose pas. Nous ne sommes qu’au début de l’aventure, il reste encore une grande partie de la saison à disputer et on verra bien à la fin ce qu’il se passe ». C’est dit.

