La semaine passée, le Leeds de Marcelo Bielsa a battu le Derby County de Frank Lampard 2-0. Une victoire qui a précédé le scandale actuel qui fait trembler la Premier League : le Spygate. En effet, l’ancien entraîneur de l’OM a révélé qu’il avait envoyé l’un de ses adjoints superviser discrètement l’entraînement de leur futur adversaire. La fédération anglaise (FA) et la Ligue anglaise (EFL) ont ouvert des enquêtes à ce sujet. De son côté, Marcelo Bielsa a fait son mea culpa en conférence de presse hier.

Et Frank Lampard s’est moqué du technicien argentin ! Des propos déclarés après la victoire de son équipe à la séance de tirs au but contre Southampton, en FA Cup, et relayés par Sky Sports. « J’étais surpris, c’est incroyable. Il a fait forte impression. Je n’ai jamais vu Pep Guardiola, Jürgen Klopp ou Maurizio Pochettino faire ça. Ils le font en privé, pas en public. C’est sûrement très intéressant pour les supporters de voir cette conférence de presse car tout cela se passe tout le temps derrière les portes fermées. Il n’y a pas de surprises pour quiconque travaille dans le football », ainsi déclaré l’ancien joueur de Chelsea.