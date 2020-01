Les seizièmes de finales de la Coupe de France s’achèvent ce soir avec un duel entre St-Pryvé St-Hilaire et l’AS Monaco. Le vainqueur affrontera l’AS Saint-Etienne au tour suivant.

A domicile, St-Pryvé St-Hilaire s’articule en 5-3-2 avec Charles-Henri Chatelin dans les cages. Il est devancé par Alexandre Leroyer, Quentin Moutiapoullé, Alexandre Obambot, Thibaut Plisson et Djibril Tamsir Paye. Fulgency Kimbembé, Rodrigue N’Cho et Aboubacar Ouattara composent le milieu derrière Fabrice Seidou et Carnejy Antoine.

De son côté, l’AS Monaco poursuit dans un 4-4-2 avec Benjamin Lecomte dans les buts. Ce dernier peut compter en défense sur Ruben Aguilar, Benoît Badiashile, Guillermo Maripan et Jorge. Gil Dias accompagne Aleksandr Golovin au coeur du jeu. Enfin, Wissam Ben Yedder prend l’axe avec Stevan Jovetic alors que les couloirs sont occupés par Baldé Keita et Jean-Kevin Augustin.

Les compositions :

St-Pryvé St-Hilaire : Chatelin - Leroyer, Moutiapoullé, Obambot, Plisson, Paye - Kimbembé, N’Cho, Ouattara - Antoine, Seidou

AS Monaco : Lecomte - Aguilar, Badiashile, Maripan, Jorge - Keita, Golovin, Dias, Augustin - Ben Yedder, Jovetic