Battu par le CFR Cluj jeudi soir lors de la troisième journée de la phase de poules de Ligue Europa (0-1), le Stade Rennais en est désormais à dix matches d’affilée toutes compétitions confondues sans la moindre victoire. L’inquiétude est donc de mise, mais Julien Stéphan ne compte rien lâcher. L’entraîneur français en a aussi profité pour revenir sur son échange avec ses joueurs sur la pelouse.

« Ils ont tout donné, ils ont tout fait. Ils ont donné énormément d’énergie. Dans deux jours et demi, on joue un match à 15 heures. Il va falloir récupérer. J’ai voulu voir mes joueurs à la fin du match pour les féliciter et leur dire qu’ils doivent être fiers de ce qu’ils ont fait. (...) On va continuer à s’accrocher et j’ai bon espoir qu’en réitérant ce genre de performances, on puisse changer les choses », a déclaré le technicien âgé de 39 ans au micro de RMC Sport.