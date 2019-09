Mené au score face au LOSC dans cette 6e journée de Ligue 1, le Stade Rennais est parvenu à égaliser et à accrocher le match nul 1-1. Le club breton a connu du bon et du moins bon durant cette rencontre, ce qui reflète un peu son début de saison. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur rennais Julien Stéphan nourrissait tout de même quelques regrets de cette rencontre. Il estime que son équipe aurait pu l’emporter sur la fin de match.

« On est allés chercher ce match nul avec du courage, mais pas seulement : il y a eu de la qualité sur le plan collectif. En première période, Lille a mieux joué que nous, on leur rendait beaucoup trop vite le ballon. On paie trop cher les erreurs qu’on fait. Peu à peu, on a pris l’ascendant sur cette très belle équipe, avec des joueurs intéressants, qui joue la Ligue des champions et qui avait eu deux jours de récupération en plus. (...) On a mis plus de variété, de disponibilité autour du porteur, pour créer des situations et marquer un joli but. On était plus proches de l’emporter que de perdre, mais le match nul est logique car chaque équipe a eu une mi-temps. On a progressé dans le contenu par rapport à jeudi (contre le Celtic), c’était consistant. Il va falloir le faire sur un match entier. On a réussi à se lâcher, à trouver des enchaînements de qualité, on a égalisé logiquement, et il y a quelques regrets à la fin car on a eu des occasions. »

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10