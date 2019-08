Pour son dernier match de préparation, l’Olympique de Marseille recevait le Napoli à l’Orange Vélodrome. Si les Olympiens se sont inclinés sur la plus petite des marges (0-1), Steve Mandanda, le capitaine de la formation olympienne, était tout de même satisfait de la prestation de son équipe, comme il l’a expliqué au coup de sifflet final sur Canal +.

« On aurait aimé finir sur une bonne note. On est sur la bonne voie. On est prêts pour le début du championnat. C’est une équipe qui a vécu des choses difficiles la saison dernière, on espère que ce sera différent cette saison. Le brassard ? Ça fait plaisir mais ce qui compte c’est ce que l’équipe dégage, ce qu’elle montre sur le terrain », a lâché le portier français.

