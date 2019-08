Un match de gala pour finir la pré-saison en beauté. À quelques jours de la reprise de la Ligue 1, et un match contre le Stade de Reims (samedi 10 août, 17h30), l’Olympique de Marseille accueillait ce dimanche soir le Napoli, dernier dauphin de la Juventus en Serie A ! Après avoir enregistré trois victoires et deux défaites dans cette préparation estivale, la formation olympienne voulait terminer sur une bonne note pour sa première de la saison à domicile, à l’Orange Vélodrome. En face, le club phocéen avait tout de même un client avec le Napoli, qui restait sur un large succès face au dernier vainqueur de la Ligue des Champions, Liverpool, en match amical (3-0). Pour son premier match devant le public olympien, André Villas-Boas alignait un 4-3-3 avec Payet en pointe ou encore le jeune Chabrolle dans l’entrejeu. Mandanda se positionnait lui dans les cages avec le brassard de capitaine. Côté italien, Carlo Ancelotti sortait un 4-4-2 avec le duo Mertens-Milik aux avant-postes.

Avec le début de la Ligue 1 dans quelques jours, les Phocéens n’étaient pas là pour faire de la figuration et les locaux le montraient en prenant possession du ballon pour tenter de créer le danger dans le camp italien. Les Partenopei avaient du mal à rentrer dans leur match mais les joueurs d’André Villas-Boas n’étaient pas dangereux dans un premier temps malgré quelques percées de Radonjic notamment. À l’inverse, les visiteurs n’approchaient pas beaucoup la surface phocéenne mais quand le ballon arrivait aux abords de celle-ci, le danger était présent. Lancé côté droit, Callejon trouvait justement Insigne qui pensait ouvrir le score au deuxième poteau mais Mandanda réalisait une très belle parade (11e). Les Olympiens tentaient de répondre mais la frappe de Chabrolle, intéressante au départ, passait finalement au-dessus du but de Meret. Les deux équipes se disputaient le ballon dans l’entrejeu et les fautes s’enchaînaient. Et alors que la pause approchait, le Napoli trouvait la solution.

Jordan Amavi hué, Hiroki Sakai ovationné

Au terme d’une magnifique action collective, les hommes de Carlo Ancelotti ouvraient en effet la marque. Insigne changeait le jeu sur Callejon qui, dans la surface, remisait en une touche sur Mertens. Le Belge ajustait ensuite Mandanda de l’intérieur du pied (38e, 0-1). Pour tenter de faire changer les choses, André Villas-Boas procédait à quelques changements à la mi-temps, avec par exemple l’entrée en jeu de la recrue Alvaro Gonzalez, ou celle de Germain. Carlo Ancelotti faisait lui aussi tourner. Toujours volontaires, les Phocéens cherchaient à inquiéter Meret. Sanson tentait justement sa chance mais le portier du Napoli captait sa tentative (56e). De l’autre côté du terrain, Younes obligeait Mandanda à réaliser une claquette sur un coup de tête (57e). Mais après ces occasions, le rythme de la rencontre baissait considérablement. L’OM ne trouvait pas la solution et le Napoli tenait ce résultat positif.

Voyant son équipe toujours à la recherche de la solution, André Villas-Boas continuait ses changements, avec la sortie de Chabrolle pour Sertic (60e) et l’entrée en jeu du jeune Lihadji à la place de Radonjic (70e). Mais c’étaient bel et bien les Partenopei qui se procuraient des occasions, puisque Younes s’illustrait encore avec une frappe à côté (72e). Le temps passait et le tableau d’affichage ne changeait pas. Sur le terrain, les duels étaient de plus en plus durs et les esprits s’échauffaient légèrement à la suite d’un petit accrochage entre Payet et Insigne (79e). Si le public se levait suite à cette petite échauffourée, il le faisait aussi lors de la sortie de Sakai, remplacé par Ali Mohamed. Une sortie totalement différente que celle vécue par Amavi, hué par son public juste avant. Les filets ne tremblant plus, l’Olympique de Marseille s’inclinait donc 1-0 contre le Napoli. Désormais, la formation d’André Villas-Boas va pouvoir se tourner vers la Ligue 1 et ce premier match face au Stade de Reims samedi après-midi (17h30) !

