Avec la fin du prêt de Martin Terrier et son départ à Lyon, ainsi que le possible départ de Stéphane Bahoken, le Racing Club de Strasbourg s’active. Le président Marc Keller aimerait utiliser ses bonnes relations avec Jean-Michel Aulas pour faire venir un Gone en Alsace.

D’après L’Equipe, il s’agirait de Jean-Philippe Mateta (20 ans) qui a réalisé une solide saison en Ligue 2 avec Le Havre (38 matches, 20 buts). Voulant prêter sa pépite une année supplémentaire, le club rhodanien devrait prendre en considération cette approche.