Déjà qualifiée pour les huitièmes de finales de la Coupe d’Afrique des Nations, l’Algérie est même assurée de finir à la première place du groupe D. Les Verts vont néanmoins jouer un dernier match contre la Tanzanie qui terminera quoi qu’il advienne à la dernière place.

Les Tanzaniens évoluent dans un 4-2-3-1 avec Metacha Mnata dans les buts. Ce dernier est devancé par Hasssan Ramadhani, David Mwantika, Ally Mtoni et Mohamed Husseini. Le double pivot est constitué d’Erasto Nyoni et de Mudathir Yahya. Simon Msuva et Farid Mussa prennent les ailes tandis que Feisal Salum évolue en meneur de jeu. Enfin l’attaque est tenue par Mbwana Samatta.

Pour ce match, Djamel Belmadi opte pour un 4-4-2 losange avec Raïs M’Bolhi dans les cages. Mehdi Zeffane, Rafik Halliche, Mehdi Tahrat et Mohamed Fares évoluent en défense. Aligné en sentinelle, Mehdi Abeid est épaulé par Adam Ounas, Hichem Boudaoui et Ismaël Bennacer au cœur du jeu. Le duo d’attaque est composé d’Islam Slimani et Andy Delort.

Les compositions :

Tanzanie : Mnata - Ramadhani, Mwantika, Mtoni, Husseini - Yahya, Nyoni - Msuva, Salum, Mussa - Samatta

Algérie : M’Bolhi - Zeffane, Halliche, Tahrat, Fares - Abeid, Bennacer, Boudaoui, Ounas - Slimani, Delort

