La quatorzième journée de Ligue 1 s’achève avec un beau duel entre Toulouse et l’Olympique de Marseille. En cas de victoire, les Phocéens pourraient reprendre la deuxième place.

A domicile, Toulouse se présente dans un 4-4-2 assez séduisant. Dans les buts, Baptiste Reynet est devancé par Steven Moreira, Nicolas Isimat-Mirin, Agustin Rogel et Issiaga Sylla. Quentin Boisgard et Ibrahim Sangaré composent le double pivot alors que les ailes sont occupées par Mathieu Dossevi et Max-Alain Gradel. Enfin, l’attaque est constituée par Yaya Sanogo et Efthýmis Kouloúris.

De son côté, l’Olympique de Marseille mise sur la continuité en 4-3-3 où Steve Mandanda occupe les cages. Bouna Sarr, Boubacar Kamara, Lucas Perrin et Hiroki Sakai sont associés en défense. Au cœur du jeu, on retrouve Valentin Rongier, Kevin Strootman et Morgan Sanson. Enfin, Maxime Lopez et Dimitri Payet soutiennent Dario Benedetto.

Les compositions :

Toulouse : Reynet - Moreira, Isimat-Mirin, Rogel, Sylla - Dossevi, Boisgard, Sangaré, Gradel - Sanogo, Koulouris

Olympique de Marseille : Mandanda - Sarr, Kamara, Perrin, Sakai - Rongier, Strootman, Sanson - Lopez, Benedetto, Payet