Sous contrat avec le Paris SG jusqu’en juin 2020, Thiago Silva (33 ans) se poserait de sérieuses questions sur son avenir depuis la nomination de Thomas Tuchel. Et les dernières déclarations de l’international auriverde ne risquent pas de dissiper les doutes au sujet de son mercato. Dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport, le défenseur central a en effet ouvert en grand la porte à un retour à l’AC Milan, où il a évolué entre 2009 et 2012.

« Je suis au PSG depuis si longtemps. Je suis content. Il n’est jamais simple de parler d’avenir mais en football, on ne peut jamais dire jamais. Tout est possible. Comment pourrais-je dire non à l’AC Milan ? Une équipe qui était et restera dans mon cœur. Revenir, pour pourquoi pas y terminer ma carrière, serait une très belle chose », a-t-il lâché. Qu’en dira le PSG ?