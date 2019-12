Le début de saison est difficile pour le Bayern Munich. Actuels 4e de Bundesliga avec 24 points et déjà 3 défaites en 13 journées, les Bavarois ont tranché début novembre en remerciant Niko Kovač de son poste d’entraîneur. C’est Hans-Dieter Flick qui assure l’intérim, mais l’ancien numéro 2 ne devrait pas voir sa mission se poursuivre au-delà de la saison en cours. Alors les dirigeants du champion d’Allemagne en titre sont à la recherche d’un coach capable de relever le club.

D’après Le Parisien, deux noms se dégagent clairement dans l’esprit du Bayern. Ainsi, Thomas Tuchel, actuellement en poste au PSG et sous contrat jusqu’en 2021, et Erik ten Hag, coach de l’Ajax en poste jusqu’en 2022, sont les principaux favoris aux yeux des décideurs munichois. Si Tuchel se sent bien dans la capitale française, le journal francilien indique qu’il ne survivrait pas à une nouvelle déconvenue en Ligue des Champions cette saison. L’été risque d’être animé, même sur les bancs de touche.