Le football est à l’arrêt quasiment partout dans le monde à cause de la pandémie de coronavirus. Mais dans certains pays, les amateurs de ballon rond peuvent encore voir du football à la télévision, comme au Mexique. Le championnat national se poursuit toujours, à huis clos, et les Tigres de Monterrey ont notamment battu Juarez dans la nuit de samedi à dimanche (3-2, 10e journée). Et encore une fois, le Français André-Pierre Gignac a régalé.

Après l’égalisation de son coéquipier Quinones (51e), l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a trouvé le chemin des filets peu avant l’heure de jeu (57e) pour donner l’avantage à son équipe, alors que Lezcano avait ouvert le score en première période pour les visiteurs (27e). Et le natif de Martigues s’est ensuite transformé en passeur sur le but de Vargas (75e). Du coup, le joueur de 34 ans en est à huit buts et un caviar dans ce championnat de clôture, le tout en neuf apparitions ! À noter que l’ancien Bordelais Diego Rolan a lui réduit l’écart en fin de match (84e) pour Juarez.