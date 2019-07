Suivi de près par l’AS Roma qui espère renforcer sa défense centrale, le défenseur central belge, Toby Alderweireld (30 ans) ne se voit pas quitter Tottenham. Et ce même s’il arrive dans sa dernière année de contrat et qu’il dispose d’une clause libératoire avoisinant les 28 millions d’euros. Interrogé par Sky Sports après une victoire en International Champions Cup contre la Juventus, il a exprimé son amour pour le club londonien.

« Un club peut encore payer la clause de départ, c’est possible, mais dans mon esprit, je serai un joueur de Tottenham la saison prochaine. » Portant en l’absence d’Hugo Lloris le brassard de capitaine, il s’est montré honoré de la confiance montrée par Mauricio Pochettino : « je pense que le manager sait que je suis engagé envers le club et l’équipe, mais on ne sait jamais dans le football. Cela montre que le manager a confiance en moi et je pense qu’il sait à quel point je suis attaché à ce club et à cette équipe. »

