À l’occasion d’un long entretien accordé au journal L’Équipe aujourd’hui, l’ancien arbitre de Ligue 1 Tony Chapron, célèbre pour son tacle sur le Nantais Diego Carlos la saison dernière, est revenu sur les joueurs difficiles à arbitrer. Et il n’épargne absolument pas Jérémy Ménez, actuellement Club América (Mexique). « Il y a des joueurs qui ne comprennent rien à rien. L’attaquant international Jérémy Ménez est de ceux- là », a-t-il confié.

L’ancien Parisien l’a même déjà insulté au cours d’une rencontre, comme le raconte l’intéressé au quotidien sportif. « Un jour, alors qu’il joue au PSG, je lui mets un carton jaune pour contestation (le 21 avril 2013, lors de 33e journée de Ligue 1, le PSG gagne 3- 0 face à Nice avec notamment un but de Jérémy Ménez). Cela ne l’empêche pas de continuer à râler. Je n’entends pas ce qu’il me dit, il y a du bruit dans le Parc des Princes. Mais sur les images, on peut clairement lire sur ses lèvres : “La p***** de ta mère, ta mère, la p***.” Je ne capte pas sur le terrain. Toujours énervé, le joueur revient à la charge à la mi- temps. Alors que nous regagnons les vestiaires, il vient à nouveau contester dans un langage à la limite de l’incorrection. Mes assistants me demandent de ne pas le sanctionner : “Si tu l’expulses, on ne va parler que de toi.” » Une situation qui a valu trois matches de suspension à Ménez.