Pas vraiment dans les plans de Zinedine Zidane, Gareth Bale est toujours un joueur du Real Madrid malgré lui et malgré son club. L’émission El Chiringuito, toujours bien informée quand on évoque l’actualité du club de la capitale, évoque ce mardi qu’une réunion a bien eu lieu entre les dirigeants de la Casa Blanca et ceux de Tottenham.

Daniel Levy en a profité pour demander des renseignements à Florentino Perez. Les Spurs sont des intéressés de longue date pour faire revenir le Gallois au club (il y a joué entre 2007 et 2013). En conférence de presse, Zidane a lui préféré botter en touche. « Jusqu’au 31, tout peut arriver, des départs comme des arrivées. »