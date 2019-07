Une saison longue et éprouvante. Auteur de 51 apparitions toutes compétitions confondues la saison passée, pour 10 buts et 17 passes décisives, Christian Eriksen semble être arrivé à la fin de son aventure avec Tottenham. Alors que son contrat se termine en juin 2020, le milieu danois a envie de quitter le club londonien cet été. Plusieurs écuries seraient alors intéressés pour le récupérer, notamment le Real Madrid et Manchester United.

Mais pour le moment, les Spurs n’ont rien à se mettre sous la dent concernant le joueur de 27 ans. En effet, Sky Sports affirme que le club londonien n’a reçu aucune offre pour Christian Eriksen. Le natif de Middelfart est toujours attendu à l’entraînement demain pour débuter la pré-saison. Pour rappel, Tottenham a désormais besoin de vendre des joueurs pour continuer son mercato et se renforcer, en plus de l’arrivée de Tanguy Ndombele.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10