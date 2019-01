Première demi-finale de la Coupe de la Ligue anglaise, avec une belle affiche entre deux voisins londoniens, Tottenham et Chelsea. Deux équipes, respectivement troisième et quatrième en Premier League, qui arrivent sur des dynamiques plutôt positives. Les Blues sont cependant en pleine effervescence au niveau du mercato, avec des arrivées et des départs qui se profilent.

Pour ce duel au sommet, Mauricio Pochettino sort une équipe légèrement remaniée mais avec ses meilleurs atouts devant. De son côté, Maurizio Sarri sort aussi une grosse équipe avec quelques rotations en défense et la rpésence de la pépite Hudson-Odoi devant.

Les compositions

Tottenham : Gazzaniga - Trippier, Alderweireld, Sanchez, Rose - Winks, Sissoko, Eriksen - Alli, Son, Kane

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso - Jorginho, Kante, Barkley - Hudson-Odoi, Hazard, Willian