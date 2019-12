La Premier League se poursuivra pendant les fêtes de fin d’année avec notamment le Boxing Day. Pour patienter avant cette période tant attendue par les amoureux du ballon rond, Tottenham affronte Chelsea pour le compte de la 18e journée de championnat.

A domicile, les Spurs essayeront de poursuivre leur opération redressement au classement avec un 4-2-3-1 où l’on retrouve Paulo Gazzaniga dans les cages. Le portier argentin est situé derrière Serge Aurier, Davinson Sanchez, Toby Alderweireld et Jan Vertonghen. Au milieu, Eric Dier et Moussa Sissoko musclent l’entrejeu. Enfin, Harry Kane est soutenu en attaque par Lucas Moura, Dele Alli et Heung-min Son.

De son côté Chelsea tentera de se remettre les idées à l’endroit et mise sur un 3-4-3 assez classique. Kepa Arrizabalaga figure dans les buts derrière Fikayo Tomori, Antonio Rüdiger et Kurt Zouma. N’Golo Kanté et Mateo Kovačić sont associés au cœur du jeu tandis que les rôles de pistons sont assurés par Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso. Enfin, le trio offensif voit les présences de Willian, Tammy Abraham et Mason Mount.

Les compositions :

Tottenham : Gazzaniga - Aurier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen - Dier, Sissoko - Lucas, Alli, Son - Kane

Chelsea : Kepa - Zouma, Rüdiger, Tomori - Azpilicueta, Kanté, Kovačić, Alonso - Willian, Abraham, Mount