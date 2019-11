Harry Kane, l’attaquant de Tottenham, est probablement, à 26 ans, l’un des meilleurs attaquants de la planète. Il a encore marqué un but avec les Spurs ce week-end lors de la victoire face à West Ham (3-2). Par conséquent, un avant-centre de ce niveau, ça se paye. Tottenham aurait fixé son prix à 280 M€, soit le joueur le plus cher de la planète, s’il partait, prix détenu par Neymar (222 M€) pour le moment. Mais l’Anglais, lui, n’a cure de tout cela.

« Lorsque vous faites de bonnes choses en tant que joueur, cela vous donne une certaine étiquette de prix. Mais je ne peux que faire de mon mieux pour l’équipe et c’est ce que j’ai toujours fait. J’ai toujours essayé de marquer, j’ai toujours essayé de travailler fort, de gagner des coups francs et de les mettre au fond de toutes les façons possibles », a déclaré l’international anglais à The Express