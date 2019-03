Qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions après avoir éliminé le Borussia Dortmund mardi soir avec une nouvelle victoire (3-0, 1-0), Tottenham retrouvait la Premier League ce samedi. Opposés actuellement à Southampton, les Spurs mènent pour le moment 1-0 grâce à Harry Kane.

Et l’attaquant anglais a atteint la barre symbolique des 200 buts en carrière. Buteur contre les Saints ce samedi après-midi, le joueur de 25 ans a en effet inscrit son 164e but sous les couleurs de Tottenham lors de sa 249e apparition, mais c’est surtout le 200e but de sa carrière, clubs et sélection confondus, en 349 matches.

200 - Harry Kane has now scored 200 career goals for club and country combined. Superstar. pic.twitter.com/sPagm00Q8Q

Harry Kane scores his 200th senior career goal, which have come in 349 apps for club & country

He has scored against 69 different opponents (13 v Leicester being his most against a single team) pic.twitter.com/m4BV6iZqW1

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) March 9, 2019