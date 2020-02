Absent plusieurs mois à cause d’une blessure au coude, Hugo Lloris a retrouvé les terrains le 22 janvier dernier et enchaîne les titularisations depuis. Le capitaine des Spurs, présent dans les cages contre Chelsea ce samedi, n’a pas pu empêcher la défaite des siens (1-2). Et avant cette rencontre, le portier français s’était confié à Canal +. Un entretien durant lequel il a faire l’éloge de son entraîneur José Mourinho.

« J’ai découvert un grand monsieur, plein d’énergie, prêt à aider l’équipe et le club. Je prends ça comme une réelle opportunité de travailler avec un des plus grands managers, qui a connu le plus de succès sur les vingt dernières années. C’est une opportunité, il y a plein de choses à apprendre, sur le plan personnel mais aussi collectif. Et il y a également beaucoup de choses à donner », a déclaré Hugo Lloris. Le « Special One » semble donc faire l’unanimité.