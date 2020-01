Le dossier Christian Eriksen (27 ans) bat son plein. Ce lundi, le directeur sportif de l’Inter Milan, Piero Ausilio, confirmait avoir formulé une offre officielle à Tottenham pour tenter de s’attacher les services du milieu offensif danois, dont le contrat dans le nord de Londres expire en juin prochain. Sky Sport a précisé le montant de la proposition soumise aux Spurs par les Nerazzurri.

Selon les informations du média italien, l’Inter a mis près de 13M€, plus 2M€ de bonus, sur la table des dirigeants londoniens pour les convaincre de céder Christian Eriksen dès cet hiver. L’agent du Danois, Martin Schoots, rencontrera mardi le président de Tottenham, Daniel Levy, afin de discuter de la situation de son client et de trouver un terrain d’entente au plus vite. Pour peut-être mettre un terme l’un des feuilletons de ce mercato hivernal.