La 1ère journée de Ligue des champions a offert son lot de surprises. Et l’un d’elles est le match nul (2-2) concédé par Tottenham sur la pelouse de l’Olympiakos. Après avoir mené 2-0, les Spurs se sont fait reprendre en seconde mi-temps et ont perdu 2 points importants dans le groupe B.

Une performance que n’a pas appréciée Mauricio Pochettino, l’entraîneur des derniers finalistes de la compétition : « Je suis très déçu. En première mi-temps, je n’étais pas content de la performance. Dès le début, nous avions un plan et nous ne l’avons pas respecté. C’est ce qui m’a le plus déçu. Je leur ai dit à la mi-temps. Nous avons marqué deux bons buts mais si vous analysez uniquement les performances, ce n’était pas génial, explique l’Argentin après la rencontre rapporte The Guardian. Il ne s’agit pas de tactique ou de qualité des joueurs, mais du niveau de combat. Vous devez montrer à l’adversaire votre agressivité, l’excitation et la motivation. Vous devez travailler. Ce n’est pas seulement la responsabilité d’une personne, c’est la responsabilité de tous. »

