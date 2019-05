Mercredi, Johan Cruyff ArenA, mi-temps entre l’Ajax et Tottenham. Menés deux buts à zéro, les Spurs ont plus d’un pied hors de la Ligue des Champions et disent presque adieu à leurs rêves de finale. Impuissant jusque-là puisque victime d’une blessure à la cheville, Harry Kane débarque dans le vestiaire de Mauricio Pochettino.

« C’est comme ça que vous voulez terminer cette saison ? », lance alors l’attaquant anglais à ses coéquipiers selon le Daily Mail. Un discours fort, qui remobilise l’intégralité des joueurs comme l’explique Kieran Trippier : « À la mi-temps, il est devenu fou, parce que nous pouvions faire beaucoup mieux, ce que nous savions tous. Je ne connais pas la durée de son indisponibilité, mais nous espérons tous qu’il sera de retour pour la finale. Nous avons besoin de son leadership... » Harry Kane n’avait finalement pas besoin d’être sur le terrain pour envoyer les Spurs à Madrid.