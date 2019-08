Présent en conférence de presse avant le premier match en Premier League de Tottenham face à Aston Villa, Mauricio Pochettino a abordé la fin de mercato canon de son club. Le manager argentin était évidemment ravi de la tournure des événements. Pour rappel, les Spurs ont finalisé les arrivées de Giovani Lo Celso et Ryan Sessegnon jeudi soir.

« Je suis très heureux, j’étais très heureux avec mon équipe. Les nouveaux joueurs peuvent nous apporter de la bonne énergie et nous aider à atteindre ce que nous voulons. Nous avons recruté de très bons jeunes joueurs, talentueux comme Ryan Sessegnon, Lo Celso et Ndombele. Ils sont encore jeunes et peuvent s’améliorer. Ils ne sont pas un produit fini et ils doivent prouver qu’ils peuvent être les meilleurs joueurs d’un club comme Tottenham, » a ainsi décrypté Pochettino.

