Longtemps, Christian Eriksen (27 ans) a cru pouvoir quitter Tottenham cet été. Son but ultime ? Rallier le Real Madrid. Mais voilà, l’entraîneur des Merengues Zinedine Zidane préférerait attirer dans ses filets un certain Paul Pogba. Libre à la fin de la saison, le milieu offensif danois ne devrait donc pas rempiler avec les Spurs. A l’écart du onze façonné par Mauricio Pochettino lors des premiers matchs de Premier League, l’intéressé a effectué son retour dans le onze face à Arsenal (2-2).

Présent en conférence de presse, le manager du club londonien Mauricio Pochettino a défendu son joueur. « Il a toujours été heureux ici. Bien sûr, chacun à ses objectifs et ses défis mais comme je vous l’avais dit avant le match face à Arsenal, son état d’esprit était bon. C’est pour ça que je l’ai titularisé. C’est un joueur très important pour nous et nous l’apprécions beaucoup. Il est heureux et s’il peut jouer, il jouera. Toutes les décisions sont prises en fonction des performances, » a ainsi commenté le technicien argentin.

