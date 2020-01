Hier, Skysports a annoncé que Gedson Fernandes allait rejoindre Tottenham cet hiver. En Angleterre, on annonçait d’ailleurs qu’il serait présent aujourd’hui au centre d’entraînement. En conférence de presse ce lundi, José Mourinho n’a pas pu échapper aux questions concernant le joueur de Benfica, qui pourrait donc arriver sous la forme d’un prêt de 18 mois.

« J’attends des nouvelles. Mais quand je dis ça, je dis que j’attends des nouvelles qui pourraient arriver ou non. Je suis plus inquiet pour Middlesbrough que pour le mercato, a-t-il commencé par répondre. Puis, quand on lui a demandé quel type de joueur est le Portugais, il a avoué : Je ne peux pas répondre car je ne sais pas si nous allons le signer ou non. C’est un joueur de Benfica. Je ne pense pas que le coach de Benfica ainsi que le président, qui sont tous les deux des amis, seraient heureux si je parlais de l’un de leurs joueurs ». Affaire à suivre donc !