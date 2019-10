Nommé entraîneur du Toulouse FC pendant la trêve internationale, Antoine Kombouaré a démarré de la meilleure des manières sa nouvelle aventure. Ses joueurs ont en effet battu le LOSC samedi soir au Stadium (2-1, 10e journée de Ligue 1). Alors forcément, le technicien âgé de 55 ans était aux anges quelques instants après le coup de sifflet final.

« C’est une victoire fantastique. Je ne cache pas qu’ils m’ont fait un beau cadeau. Après, est-ce que ça me manquait... ? Oui et non ! En tout cas, je suis très très content. Quand il faut remettre le bleu de chauffe, je suis là », a lâché l’ancien coach de Dijon ou encore Guingamp, au micro de Canal +.