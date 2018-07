Voici une semaine maintenant, La Dépêche avançait que le Toulouse Football Club, entraîné à nouveau par Daniel Casanova, était sur la piste de William Vainqueur, ancien Nantais et Marseillais.

Aujourd’hui, le quotidien avance une nouvelle fois ses pions et explique qu’il faudra entre deux et trois millions pour boucler le deal, d’autant que le joueur n’est pas insensible au projet. Rennes et Saint-Étienne auraient reculé sur le dossier.