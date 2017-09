La Ville rose accueille ce soir le derby de la Garonne, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Neuvièmes avec sept points au compteur (2V, 1N, 1D), les Toulousains auront à cœur de poursuivre leur série de victoires à domicile (Rennes, Montpellier). Mais ils auront fort à faire face à des Girondins qui font partie des quatre équipes encore invaincues cette saison (Paris, Lyon, Angers). Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont rapporté le point du nul lors de leurs trois déplacements.

Privé de Max Gradel, Yaya Sanogo et Clément Michelin, forfaits, Pascal Dupraz s’appuiera un groupe quasi identique à celui du weekend dernier pour affronter les Girondins. Pour tenter de poursuivre sa belle série de 12 matches sans défaite en Ligue 1, Jocelyn Gourvennec peut compter sur un effectif au complet à l’exception de Milan Gajic, touché à l’épaule. Younousse Sankharé et Malcom, respectivement meilleurs buteurs du club en championnat et à l’extérieur, seront des atouts indéniables côté Marine et Blanc.

Les onze de départ

Toulouse Football Club : Lafont - Amian, Diop, Jullien, Moubandje - Somalia, Imbula, Jean, Durmaz - Toivonen, Delort

FC Girondins de Bordeaux : Costil - Sabaly, Toulalan, Jovanovic, Pellenard - Otavio, Lerager, Sankharé, Malcom, Kamano - De Préville

Suivez la rencontre en direct commenté sur notre site.