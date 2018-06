Désigné comme le successeur de Michaël Debève à Toulouse, Alain Casanova n’a toujours pas signé son contrat. Une situation qui pousse à l’étonnement. La Dépêche du Midi explique que les négociations ne sont pas encore terminées. Les deux parties n’ont jusque-là pas encore trouvé d’accord définitif.

Une source proche du dossier tend néanmoins à relativiser : « lorsque deux parties se connaissent aussi bien, ça peut parfois prendre plus de temps. » D’ailleurs, le club reste confiant et s’attend à débuter la saison avec Alain Casanova. L’ancien coach de Lens devrait signer un contrat de trois ans et disposerait d’un droit de regard sur les transferts initiés par les Pitchouns.