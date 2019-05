N’ayant plus rien à jouer après une lourde défaite 3-0 contre l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille est attendu au tournant face à Toulouse pour le compte de la 37e journée. De leur côté, les Pitchounes souhaitent assurer définitivement leur maintien avec une victoire.

A domicile, Toulouse s’articule dans un 4-2-3-1 avec avec Mauro Goicoechea dans les cages. Kelvin Amian, Gen Shoji, Christopher Jullien et Issiaga Sylla forment la défense toulousaine. Ibrahim Sangaré et John Bostock se retrouvent au cœur du jeu. Matthieu Dossevi, Jimmy Durmaz et Max-Alain Gradel sont plus haut tandis qu’Aaron Leya Iseka.

De son côté, l’Olympique de Marseille présente un 4-2-3-1 avec Steve Mandanda dans les buts. Ce dernier peut compter sur Hiroki Sakai, Adil Rami, Boubacar Kamara et Jordan Amavi en défense. Le milieu est constitué de Morgan Sanson et Luiz Gustavo. Enfin, Valère Germain est soutenu par Florian Thauvin, Lucas Ocampos et Dimitri Payet.

Les compositions :

Toulouse : Goicoechea - Amian, Shoji, Jullien, Sylla - Sangaré, Bostock - Dossevi, Durmaz, Gradel - Leya Iseka

Olympique de Marseille : Mandanda - Sakai, Rami, Kamara, Amavi - Sanson, Gustavo - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain