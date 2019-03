La trêve internationale passée, le Paris Saint-Germain retrouvait la Ligue 1 ce dimanche soir avec un match à Toulouse en clôture de la 30e journée. Au Stadium, le club de la capitale a eu du mal mais a finalement décroché la victoire grâce au 27e but de la saison de Kylian Mbappé en championnat (1-0). Au coup de sifflet final, Marquinhos a alors fait le point sur ce match au micro de Canal +. Et le défenseur brésilien savait que le match allait être compliqué.

« On connaît le contexte ici. Toulouse, c’est une équipe de guerriers. Ils se battent jusqu’au bout et on a toujours eu des difficultés ici. Il fallait être patient. On a essayé de jouer en profondeur, de profiter de la vitesse de notre petit Kylian (Mbappé). On a essayé de les mettre en difficulté, c’est bien, c’était un match pour retrouver les automatismes après la trêve internationale », a lâché le joueur de 24 ans, qui a ensuite eu un mot pour les jeunes joueurs du club : « ce sont des jeunes qui font de bons entraînements, ils ont la confiance du coach. Les jeunes sont là et donnent des réponses. »