Sous les ordres de Jürgen Klopp, Trent Alexander-Arnold (21 ans) s’est révélé. Devenu une référence à son poste de latéral droit, l’Anglais a de grandes ambitions avec Liverpool. En effet, il veut tout gagner et ainsi devenir une légende du club. Pour cela, le joueur arrivé à Liverpool en 2004 admet qu’il ne quittera jamais les Reds.

« J’ai toujours voulu être une légende de club. Gagner des titres, jouer autant de matches que possible, gagner des matches, devenir capitaine, explique-t-il dans des propos rapportés par The Independent. Je ne peux pas devenir une légende si je quitte Liverpool pour jouer ailleurs. Donc, je me concentre sur le succès du club. »