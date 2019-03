Ce 2 mars se déroulait un deuxième Clásico Real-Barça en un peu moins de trois jours. Malheureusement pour les Merengues, les deux matchs se sont soldés par deux défaites à domicile avec aucun but marqué (0-3, 0-1). Forcément, ce genre de match attire les foules et fait réagir sur les réseaux et plus précisément sur Twitter. Voici donc un top 10 des meilleurs tweets du 242 Clásicos de l’histoire.