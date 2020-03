Coach de Tottenham depuis fin novembre, José Mourinho connaît des débuts plutôt décevants avec les Spurs. Avec une élimination en huitième de finale de Ligue des Champions contre le RB Leipzig (défaites 1-0 et 3-0) et une huitième place en Premier League, le club londonien est loin d’être dans ses standards. Une situation commentée par l’ancien joueur de Tottenham Jermaine Jenas (passé au club entre 2005 et 2013).

Sur le plateau de la BBC, il s’est montré assez dur envers le technicien portugais dans son constat : « je pense que ses déclarations publiques sur ses propres joueurs sont beaucoup trop négatives. Je ne peux pas reconnaître une équipe et je ne sais pas quel type de football ils veulent jouer. (J’aimerai ndlr) des structures plus positives pour les joueurs. Je ne veux pas lâcher une critique, mais je le noterai en été s’il a engagé ses propres joueurs. Pour le moment, la qualité n’est tout simplement pas suffisante. »