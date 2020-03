Dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain devaient s’affronter ce dimanche soir à l’Orange Vélodrome. Mais à cause de la pandémie de coronavirus, la Ligue 1 a été suspendue la semaine dernière et les amateurs de ballon rond n’ont plus rien à se mettre sous la dent. Cependant, le diffuseur du match du dimanche soir, Canal +, a prévu autre chose pour ses téléspectateurs.

Comme expliqué dans un communiqué, la chaîne va d’abord diffuser les meilleurs moments de six Classiques qui se sont disputés ces dernières années à Marseille. Mais ensuite, les téléspectateurs auront droit à un OM-PSG sur le jeu FIFA 20. Roken, de l’Arma Team, jouera avec la formation phocéenne et défiera DaXe, qui fait partie de l’équipe eSport du club de la capitale.