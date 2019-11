Turki Al-Sheikh s’est offert le club d’Almería cet été. Et le riche homme d’affaires saoudien, président de la formation rouge et blanche, voit les choses en grand pour son club. Il a notamment attiré la pépite croate Ante Coric, sous forme de prêt, en plus d’avoir dépensé 9 millions d’euros pour recruter la jeune pépite anglaise Arvin Appiah, pourtant convoitée par Manchester United à l’époque. Récemment, il a officialisé l’arrivée de Guti, l’ancien joueur du Real Madrid, sur le banc de touche du club andalou.

Et alors qu’on parle déjà d’un mercato hivernal très animé, le président du club classé quatrième en D2 espagnole a profité de la présence de la sélection argentine pour "draguer" Lionel Messi publiquement : « je suis très heureux de t’avoir ici. J’espère que la saison prochaine, on pourra se retrouver pour un Almería-Barça. Et j’espère pouvoir te recruter d’ici cinq ans quand tu seras moins cher. » Rendez-vous dans cinq ans, donc...