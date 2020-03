Le football est l’arrêt, mais quelques médias parviennent encore à avoir des interviews de certains acteurs. C’est notamment le cas au Brésil où un gardien que peu connaissent en Europe a fait une déclaration d’amour à l’Olympique de Marseille.

« C’est une bonne question. Je crois que je n’ai pas les mêmes goûts que la plupart des joueurs. Mon club de rêve serait Marseille. Je ne sais pas quand cette sympathie a commencé. Jouer en équipe juste pour une journée serait Coritiba. C’est là que j’ai obtenu mon diplôme, où j’ai passé cinq ans et j’étais encore autour de la saison et demie en tant que senior, mais je n’ai pas eu l’opportunité de faire mes débuts dans l’équipe principale. Ce serait un rêve de jouer pour Coritiba », a ainsi déclaré Caio Secco au Correio Da Feira. Le gardien de but de 29 ans qui évolue actuellement à l’Esporte Clube Vitória, un club brésilien de football basé à Salvador de Bahia.