Cette période de l’année met en avant les premiers départs au niveau des bancs de touche. Les résultats de la première partie de saison demandent à certains clubs de changer leur position afin de se relancer. C’est notamment le cas de Tottenham avec Mauricio Pochettino, Arsenal avec Unai Emery ou encore Everton avec Marco Silva. Et cette valse des entraîneurs de Premier League fait la une des rumeurs.

En effet, d’après Sky Sports, l’ancien coach des Gunners a été approché par les dirigeants des Toffees. Mais une réunion informelle s’est tenue à Londres et il se dit que l’ancien tacticien du Paris Saint-Germain souhaiterait prendre un peu plus de temps avant de retrouver un banc. Notamment pour améliorer son anglais, car ce dernier voit l’Angleterre, ainsi que l’Espagne et l’Italie, comme des options viables pour son avenir.